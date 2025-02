VIDEO / SCRICCHIOLA LA GIANGUIDERIA - LA CONSIGLIERA PAPA NON VA IN CONSIGLIO, MA "PICCHIA" A DISTANZA SULLA MAGGIORANZA E SUL SUO GRUPPO I "NON PODEMOS" SEMPRE PIU' LOGORATO DALLE POLEMICHE INTERNE

Doveva essere una "giustificazione per l'assenza", ma è stato una mattonata - l'ennesima - che la consigliera Valentina Papaha voluto tirare sulla sua maggioranza. Nello scrivere al presidente del Consiglio Melarangelo, infatti, la consigliera di Insieme Possiamo, ovvero della lista del Sindaco D'Alberto, sottolinea il fatto che un tema come quello del carcere avrebbe meritato una diversa preparazione, con un passaggio in commissione e l'elaborazione di un ordine del giorno condiviso e non «una semplice chiacchierata», come quella che, nel giudizio della consigliera, sarebbe stata la seduta di oggi. La stessa, nel suo messaggio, accenna anche ad «approcci di facciata», pur augurandosi che dal Consiglio uscisse un ordine del giorno propositivo. Ormai, la spaccatura dei Podemos è chiara, il gruppo non esiste più, come chiaramente evidenziato dalla commissione sulla variante per i musp, che ha visto accorrere Luca Malavolta a votare sì, dopo che la stessa Papa - sempre lei - aveva dichiarato l'astensione del gruppo. I non podemos sono ormai sfilacciati e si ritrovano in sottogruppi mutanti.