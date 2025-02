VIDEO / ANTONELLA BALLONE: «E' LA FORMAZIONE LA CHIAVE DEL RITORNO ALLA VITA CIVILE DEI DETENUTI», E PROPONE. «UNA SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI AGENTI CHE POTREBBE RILANCIARE TERAMO»



Tanto breve quanto efficace, e importante, l’intervento della presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone, nel Consiglio Comunale di oggi, dedicato al Carcere di Castrogno. Un intervento diverso, non incentrato sui problemi ma su una visione, quella di creare un circuito sinergico e positivo, che possa offrire ai detenuti un futuro possibile. La parola d’ordine è “formazione”, una formazione vera, che costruisca il ritorno dei detenuti alla vita civile, una volta scontata la pena. L’idea è quella di risolvere il disallineamento tra la vita in carcere e la vita all’esterno, puntando appunto sulla formazione, per agire sulla diminuzione dei tassi di recidiva e per offrire al mondo dell’economia una nuova possibile forza lavoro. Un progetto pilota interistituzionale, quello che propone la presidente, con un protocollo che agevoli la formazione e che veda le 80mila imprese associate alla Cciaa del Gran Sasso protagoniste di un circuito virtuoso. E non solo i detenuti, perché la presidente propone anche che si valuti la possibilità di aprire a Teramo una scuola di formazione per la Polizia Penitenziaria, che si farebbe anche motore di un rilancio per tutto il capoluogo.