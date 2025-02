MUORE A SOLI DIECI ANNI, UCCISO DA UN VIRUS



Aveva solo dieci anni, il piccolo David, morto oggi all’improvviso. Ucciso, forse, da un virus letale, ma sarà l’autopsia a chiarirlo. E’ cominciato tutto con un malore, di quelli che i bambini di quell’età hanno di continuo, un po’ di febbre, uno stato influenzale, di solito niente di preoccupante. Stavolta, invece, il destino ha scritto una storia di dolore, per la famiglia avezzanese del bimbo. «Tutta la comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia di David Marchetti per il doloroso lutto che l’ha colpita. - ha scritto la scuola Vivenza-Papa Giovanni XXIII - Caro, dolce, unico David, ci hai lasciato attoniti e nello sconforto. Ti ricorderemo sempre con affetto e con il sorriso nel cuore, quelli che ci hai donato, perché eri un bambino speciale, allegro, vivace e dolcissimo. Non ci resta che salutarti, con tanta tristezza nel cuore: vola angelo, tra gli angeli».