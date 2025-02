AUTO PIRATA, C'E' UN INDAGATO: HA 40 ANNI ED E' ACCUSATO DI LESIONI STRADALI

È stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni stradali il presunto responsabile dell'investimento avvenuto giovedì sera a Pineto, nei pressi della rotonda Foggetta, nei pressi della Torre di Cerrano a Pineto. Il pensionato ucraino di 70 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'auto. L'indagato è invece un quarantenne residente a Pineto, proprietario della Lancia Ypsilon grigio scuro sequestrata dai carabinieri in quanto ritenuta compatibile con il sinistro. L'uomo è stato identificato attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte dagli inquirenti. L'auto, è ora sottoposta a perizie tecniche per stabilire con certezza il coinvolgimento nel fatto. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'investitore si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi insieme ad altre persone, per poi allontanarsi all'arrivo dei soccorritori del 118 e dei carabinieri. l settantenne investito versa in condizioni critiche: il suo stato di salute è peggiorato nella notte tra sabato e domenica ed è ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Mazzini di Teramo, in prognosi riservata.

foto: repertorio