VIDEO / RINASCE IL CAMPO DA BASKET DELL'ACQUAVIVA, PARTITI I LAVORI



Rinasce il campo da basket dell’Acquaviva. Sono appena partiti, infatti, i lavori di riqualificazione del manto, che sarà realizzato in resina, e quelli di rifacimento della pavimentazione di tutta l’area degli spogliatoi. «Un intervento atteso da tempo - spiega l’assessore Marco Di Marcantonio - che restituirà alla passione di tanti ragazzi uno spazio sportivo frequentatissimo». Il progetto prevede anche la sistemazione di tutte le sedute intorno al campo, così come la tinteggiatura di tutte le aree più rovinate. Tempi? «Il lavoro della pavimentazione è già in corso - dettaglia l’assessore - per quelli del campo, vista la particolarità della resina, si attenderanno giornate col meteo favorevole, ma spero che in un mese e mezzo… massimo due riusciremo a concluderli»