D’ANNUNTIIS: “NELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIALE CRUCIOLI NASCERANNO ANCHE UNA PALESTRA, UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE E UN TEATRO ALL'APERTO”

La giunta regionale ha deliberato la concessione di un finanziamento per un intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana proposto dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) di Teramo comunica l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Umberto D’Annuntiis- L’intervento, per un importo di 1.260.000,00 euro, è rivolto alla riqualificazione di un area di mq. 2.500 attualmente dismessa e posta all’interno del complesso immobiliare della Residenza Universitaria di Teramo in Viale Crucioli.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura sportiva polivalente , di una palestra e di uno spazio per spettacoli all’aperto.

"La residenza universitaria - spiega l’Assessore D’Annuntiis- è, attualmente, interessata da un importante opera di riqualificazione e messa in sicurezza che ha come obiettivo principale il recupero e la conservazione delle caratteristiche originarie degli edifici, per via del vincolo storico-artistico che ha l’intera struttura, ma che comunque permetterà, grazie all’impiego delle tecnologie più all’avanguardia, di avere un miglioramento sismico ed energetico del complesso.

La realizzazione di questo ulteriore intervento andrebbe a raggiungere una duplice finalità :

1. Offrire servizi per l’integrazione tra studenti dell’Università e i cittadini di Teramo

2. Fornire il complesso universitario di un impianto polivalente con la possibilità di svolgere una pluralità di attività sportive Inoltre le strutture si integrerebbero con il parco della Residenza Universitaria destinato alle persone con disabilità e, come si diceva, completerebbe l’intervento complessivo previsto da ADSU introducendo nel complesso edilizio l’ambiente componente sportiva"

"Si tratta - conclude l’Assessore D’Annuntiis- di un progetto ambizioso che pone al centro gli studenti, voluto fortemente dall’ADSU di Teramo, che punta non solo ad offrire un nuovo servizio agli studenti, ma anche a diventare un motore per la rinascita sociale ed economica della città, vista anche la location strategica in cui si trova".