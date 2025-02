FOTO/ INSEGUIMENTO DA FILM TRA CARABINIERI E AUTO RUBATA. TENTATIVI DI SPERONAMENTO, POI INCIDENTE E FUGA A PIEDI CON ARRESTO

Inseguimenti, tentativi di speronamento, poi incidente e fuga a piedi sulla spiaggia, conclusa comn le manette. Scene da film in via Alessandrini tra a Villa Rosa. Tutto è successo nel primo pomeriggio di oggi, quando i Carabinieri del Radiomobile di Alba hanno intercettato una Fiat Punto Rossa, che era stata segnalata come rubata nella notte di domenica ad Alba. Alla guida un pluripregiudicato trentenne di Colonnella, L.L., L’uomo. alla vista dei Carabinieri, si è dato alla fuga, inseguito per le vie di Martinsicuro, a forte velocità. In più occasioni, ha anche cercato di speronare le auto dei Carabinieri, prima di schiantarsi contro un marciapiede, nei pressi del lungomare di Villa Rosa. Sceso dall’auto, si è dato alla fuga a piedi in spiaggia, inseguito dai Carabinieri, che l’hanno inseguito e arrestato. Domani processo per direttissima a Teramo.

foto: Georgi Gotsov