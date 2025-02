FILE DI STRANIERI FUORI LA QUESTURA, I DISAGI SONO SEMPRE PIU' GRAVI, IL SAP CHIEDE LA PRENTAZIONE ON LINE

Questa OS si batte da anni, con fare propositivo e con interlocuzioni di ogni genere, per la ricerca di una soluzione definitiva alle problematiche connesse alle

carenze strutturali e logistiche della Questura di Teramo che comportano un disagio a carico dei cittadini e dei dipendenti. Purtroppo, ad oggi, queste criticità non solo persistono ma si acutizzano sempre più, come dimostrato, ad esempio, dalle sempre crescenti file che si creano all’esterno della struttura della Questura.

Abbiamo avuto modo di riscontrare, anche attraverso i media locali quanto da noi

pubblicamente denunciato con fare profetico, in merito alle condizioni a cui

devono fronteggiare i cittadini in attesa di ottenere un appuntamento presso gli

uffici della Questura e, nella specifica circostanza, presso gli uffici Immigrazione;

file di persone, letteralmente accampate dalle sere precedenti sul marciapiede,

attiguo l'ingresso degli uffici, in attesa della loro apertura per ottenere una

prenotazione.

Tale condizione è per noi inaccettabile, oltre a creare problemi di sicurezza a tutta

la struttura ed al personale della Polizia di Stato.

Osserviamo che la questione non risulta risolvibile con il mero intervento della

sola amministrazione interessata, con la quale abbiamo interagito direttamente ma

che in parallelo, si dovrebbero coinvolgere anche con gli enti locali (Comune e

Provincia di Teramo), consapevoli della necessità di reperire una soluzione

condivisa.

Nel caso specifico si potrebbe proporre anche l'attivazione di una procedura

informatizzata di prenotazione “on line”, simil "click day"; anche se tale soluzione

necessita di maggiori risorse che mal si conciliano con la perenne e cronica

carenza di personale ed il rischio di discriminazioni degli utenti che spesso non

posseggono le adeguate risorse tecnologiche per accedere a tali servizi.

Pertanto, resta confacente la soluzione proposta da questa organizzazione

sindacale che da anni chiede la dislocazione, decentrata dalla Questura, degli

uffici “front office” (Ufficio Immigrazione, Ufficio Passaporti ed Ufficio Armi)

che hanno una notevole affluenza di utenti, in modo da garantire un'accoglienza

adeguata, sia in termini di strutture che infrastrutture, come ad esempio, la

indispensabile presenza di parcheggi.

Facciamo presente che tale soluzione è stata adottata, per fare un esempio, nella

Questura di Chieti, che ha caratteristiche simili, a livello logistiche e di numero di

personale alla nostra, anche in merito alla classificazione fornite dal Ministero

degli Interno sulle Questure presenti nel territorio nazionale.

Questa soluzione sarebbe il giusto compromesso per garantire un servizio

adeguato al cittadino ed ai dipendenti della struttura.

Il SAP continuerà la propria attività mirata ad ottenere la giusta considerazione

della problematica evidenziata.



La Segreteria Provinciale SAP

Teramo