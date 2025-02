PSYCOSÌ / NASCE OGGI LA RUBRICA DELLE INTERVISTE, PRIMA PUNTATA: “LE ETICHETTE”

Comincia oggi, sul sito Psycosì creato e diretto dalla giornalista Bianca Sortino, una nuova rubrica, quella delle interviste sui grandi temi del nostro vivere, declinati in chiave psicologica. La stessa Bianca Sortino dialogherà con il dottor Domenico De Berardis, psichiatra, primario di Salute mentale dell'ospedale Mazzini di Teramo, che avrà modo di “leggere” la nostra quotidianità, i nostri stati d’animo, le nostre abitudini.

La puntata di oggi è dedicata alle ETICHETTE

Si etichetta per inquadrare qualcosa secondo quelli che sono i nostri schemi. Una derivazione preconcetta che se da una parte può essere rassicurante, dall' altra però impedisce il confronto e la crescita. L' intervista di Psycosí al doc De Berardis offre valide riflessioni per uscire dalla pigrizia mentale e ...