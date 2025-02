SALGONO A CINQUANTA I CASI DI INTOSSICAZIONE DA SUSHI



Sono quasi cinquanta i casi di tossinfezione alimentare, riscontrati tra i clienti di un ristorante di sushi del centro di Pescara. Dopo il sopralluogo dei Nas, che hanno rilevato problemi igienico sanitari e disposto la chiusura del locale (del quale non è stata rivelata l'insegna commerciale), il sospetto è che si tratti di salmonella. L’ipotesi più accreditata, dunque, è che possa essere stato servito pesce crudo malconservato e contaminato dal batterio. Tutti i casi di malore, alcuni più gravi e molti più leggeri, risalgono alla cena di venerdì sera, ma solo in un secondo momento, quando ha cominciato a spargersi la notizia, le persone colpite hanno capito che quello che consideravano solo un problema personale, era in realtà un’intossicazione collettiva, anche se nessuno per ora ha avviato azioni legali