IN FIAMME NELLA NOTTE LE AUTO DI MOGLIE E MARITO, APERTA L'INCHIESTA



In fiamme nella notte tutte le auto di una famiglia rosetana. Alle 3,40, per cause in corso di accertamento, hanno preso fuoco in via Botticelli una Pontiac e una Lexus, appartenenti a moglie e marito. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che le fiamme potessero estendersi, ma i danni alle due auto sono notevoli. Un incendio che, per le modalità, ha destato l’interesse dei Carabinieri, che hanno già aperto un’indagine, per verificare la possibilità che possa trattarsi di un atto doloso. La coppia proprietaria delle due auto è di origine ucraina.



foto elaborazione certastampa