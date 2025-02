IL LOTTO PREMIA DUE PERSONE A SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CON QUASI 20 MILA EURO CIASCUNO

lL Lotto premia l’Abruzzo. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo: un ambo e tre terni sulla ruota di Milano regalano due vincite da oltre 18mila e da 14mila euro rispettivamente in via Verdi e via Fermi. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 10,8 milioni di euro, per un totale di 221,7 milioni di euro da inizio 2025.