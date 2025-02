TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE TERAMANO: SEI CARRI SFILANO PER IL CENTRO, SABATO 8 MARZO 2025

E' tutto pronto per il carnevale teramano in programma in centro, sabato 8 marzo, dalle 15:30 in Piazza Martiri della Libertà. Sei i carri che sfileranno, come lo scorso anno e poi animazioni con artisti di strada, maghi e zucchero filato gratuito per tutti i bambini. L'evento è stato voluto dall'assessore agli eventi Antonio Filipponi.

Domenica 2 marzo alle 15:00 – ritorna la Mascherina d’Oro, la grande sfilata di Carnevale con votazione finale! Un evento curato dall’Associazione Culturale Fratellanza Artigiana Teramo APS (iscrizione obbligatoria). Si svolgerà al centro commerciale Gran Sasso di Piano D'Accio. Quest'anno si è arrivati alla 56esima edizione.