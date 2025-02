ADSU PRO TER / WINTER ACADEMY, ALLA SCOPERTA DEI CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO







Si sono conclusi gli appuntamenti del mese di febbraio, ma proseguiranno nelle giornate del 5-6-7 marzo per la “Winter Academy” presso l’Università degli Studi di Teramo. È l’occasione per incontrare ancora tantissimi giovani studenti, che potranno interagire attivamente con i Docenti dell’Università e con gli Operatori degli sportelli di Orientamento e Supporto Psicologico Adsu Pro-Ter. L’iniziativa organizzata dall’Ateneo ha previsto una serie di giornate organizzate da tutti i Corsi di laurea per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori per la scelta del percorso di studi universitari e per approfondire tutte le attività di Adsu.

Il progetto Adsu Pro-Ter ha contributo, durante le giornate, a promuovere le attività dell’Adsu di Teramo e del progetto, con gli operatori di Orientamento degli sportelli delle città di Atri, Roseto degli Abruzzi e Castelli.

Raggiungendo in totale circa 150 studenti di scuola superiore, il desk allestito nelle aule destinate all’Orientamento in entrata, ha promosso le possibilità create, sul territorio provinciale, dal progetto Adsu Pro-Ter nonché i servizi che l’Adsu di Teramo può offrire agli studenti universitari del polo teramano.