NUOVI GIOVANI EDUCATORI SPORTIVI GRAZIE AD ADSU PRO TER E CSI TERAMO

Dall’8 al 22 febbraio 2025 si è svolto a Roseto Degli Abruzzi, il Corso di Formazione per la qualifica di Educatore Sportivo organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI) Teramo e dal progetto ADSU PRO TER. cTramite il progetto dell’Azienda Diritto agli Studi Universitari di Teramo, gli studenti dell’Università di Teramo e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni appartenenti ai Comuni inseriti nel progetto finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudo (Finanziamento ex art.1, co.5 lett. e) D.L. 19/2024 ), hanno avuto la possibilità di partecipare al corso in modo totalmente gratuito usufruendo di borse di studio a loro dedicate. Durante il corso, i partecipanti hanno seguito lezioni teoriche e pratiche, erogate da formatori specializzati i quali hanno elaborato un programma didattico, di 20 ore complessive, approfondito e confacente all’obiettivo del corso, ovvero quello di formare nuovi educatori sportivi qualificati. I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi e scambiarsi esperienze, arricchendo il loro bagaglio di conoscenze e competenze, creando nuove sinergie all'interno della comunità sportiva locale. Durante l’ultimo incontro formativo, gli allievi hanno sostenuto una prova scritta, al superamento della quale, hanno ottenuto l’attestato di Educatore Sportivo CSI, una qualifica riconosciuta dal SNAQ Sport e Salute, Coni, MIM e MINT, consegnato da Monica Foglia, Consigliere CSI Teramo, rieletta nelle ultime elezioni rappresentative. I nuovi educatori sportivi qualificati sono: Diego Lo Chiatto, Flavia Lo Chiatto, Gaia Primiero, Martina Di Stefano, Hilary Masciotta, Francesco De Fabrizis, Elisa Di Marco, Maria Di Marco, Luca Angelozzi, Kevin Di Febo, Luna Pingelli, Filippo Pedicone, Suri Tiberi, Dolores Villarruel, Sara Kapelli, Fabiana Giuliani.

Congratulazioni ai nuovi professionisti del settore!

Prossimi eventi formativi e sportivi in programma

Il calendario del CSI per il 2025 è ricco di iniziative, sia in ambito formativo che sportivo. Tra i principali corsi in programma, segnaliamo:

Corsi per arbitri di calcio, basket e pallavolo : a partire dal 3 marzo a Roseto degli Abruzzi.

: a partire dal 3 marzo a Roseto degli Abruzzi. Corso per Operatori Sportivi per la Disabilità : dal 3 al 10 maggio ad Atri.

: dal 3 al 10 maggio ad Atri. Corso di Organizzazione degli Eventi Sportivi : dal 27 aprile al 4 maggio a Roseto degli Abruzzi.

: dal 27 aprile al 4 maggio a Roseto degli Abruzzi. Corso di Comunicazione Sportiva: dal 24 al 31 maggio ad Atri.

Nel campo delle attività sportive, con l'arrivo della primavera, il programma delle escursioni di ADSU Pro TER si sposterà verso i sentieri più verdi e soleggiati. Tra gli appuntamenti in programma:

30 marzo : trekking a Padula di Cortino, per scoprire la montagna da una nuova prospettiva.

: trekking a Padula di Cortino, per scoprire la montagna da una nuova prospettiva. 6 aprile : cicloescursione da Torre del Cerrano ai Calanchi di Atri, lungo panoramiche strade immersi nella natura.

: cicloescursione da Torre del Cerrano ai Calanchi di Atri, lungo panoramiche strade immersi nella natura. 13 e 27 aprile : ritorno su alcuni sentieri già esplorati durante l'inverno (Sentiero Arianna e Rubina, e San Giacomo – Monte Girella), con la bellezza della natura primaverile che aggiunge nuovi colori e suoni all’esperienza.

: ritorno su alcuni sentieri già esplorati durante l'inverno (Sentiero Arianna e Rubina, e San Giacomo – Monte Girella), con la bellezza della natura primaverile che aggiunge nuovi colori e suoni all’esperienza. 18 maggio: escursione nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per scoprire la biodiversità di uno dei parchi naturali più affascinanti d’Italia.

Il programma delle attività e dei corsi continuerà con numerosi eventi pensati per promuovere lo sport, la formazione e la valorizzazione del territorio.

Per ulteriori informazioni sui futuri corsi e iniziative, visita il sito www.csiteramo.it o contatta l'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.