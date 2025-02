AGGREDITA DA UN PITBULL, MUORE PER LE FERITE

Era il 17 luglio, in Calabria faceva caldo e la signora Margherita Villante, aquilana di 74 anni, stava aiutando la sorella nel sistemare una villetta. Una tranquillissima giornata d’estate, trasformata in tragedia dall’improvviso arrivo di un pitbull, fuggito da una villetta vicina. L’animale si è avventato sulla donna, aggredendola con ferocia. Minuti terribili, con il cane inarrestabile, tanto che nel tentativo di fermarlo anche la stessa proprietaria è rimasta ferita. Portata in ospedale, Margherita Villante è apparsa subito in condizioni gravissime ai medici che la visitavano, tanto che è stato necessario procedere all’amputazione parziale di entrambe le braccia. Una scelta inevitabile, viste le ferite provocate dall’animale, ma che non ha potuto evitare un esito ancor più tragico: dopo otto mesi di sofferenza, Margherita Villante si è spenta. Sul caso è stata aperta un’indagine della Procura della Repubblica, che ha disposto l'autopsia sul corpo della donna, bloccando i funerali.