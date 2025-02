VUOI APRIRE GRATIS UN PUB E UN MINIMARKET A PIETRACAMELA? TI DANNO TUTTO: LOCALI, ARREDI, ATTREZZATURE…E ANCHE UN ALLOGGIO (sempre gratis)

C’è chi sogna di aprire un chiringuito su qualche spiaggia tropicale, ma l’offerta della quale stiamo per raccontarvi tutto, è molto ma molto più interessante. Niente spiagge tropicali, ma la montagna più alta dell’Appennino, e niente cocktail rinfrescanti, ma riscaldanti polente, però l’offerta merita, specie per i costi: tutto gratis. E ti danno (sempre gratis) anche un posto per abitare. Siamo a Pietracamela, dove il Comune (con il quale su queste pagine abbiamo spesso polemizzato, ma stavolta l'iniziativa è degna di lode) ha appena pubblicato il bando per cercare una persona che, senza pagare nulla, voglia prendere in gestione un pub e un mini market realizzati nei locali dell’ex asilo.

La proposta è allettante.

Cosa offre il bando?

Apertura di attività commerciale: Alimentari e Pub / Ristorazione

Quali sono gli spazi messi a disposizione?

Locale alimentare con attrezzature tecniche incluse;

Locale ristorazione con attrezzature già disponibili;

Spazio esterno per posizionare tavoli all'aperto.

Condizioni contrattuali: Canone Gratuito;

Durata contratto: 6 anni + 6 anni;

Per i non residenti: MAP (Modulo Abitativo Provvisorio) a canone gratuito,

Scopo del Comune è garantire un uso produttivo e fruttuoso dei beni pubblici, che consenta il loro mantenimento e al contempo la loro valorizzazione, nonché “dare impulso alle attività commerciali in sede fissa e alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande del Comune di Pietra Camela affinché si rafforzino e sviluppino, individuando modalità di gestione innovative, animando e rendendo maggiormente attrattivi gli spazi cittadini, contrastando la desertificazione commerciale e migliorando, così, il decoro e il presidio del capoluogo”.

QUI IL BANDO COMPLETO