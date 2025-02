AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE, OGGI, LA FESTA DEI PELLEGRINI CON APERTURA DELL'ANTICA BASILICA

Si rinnova oggi la festa liturgica di San Gabriele dell'Addolorata con l'inaugurazione del restauro post-sisma dell'antica basilica e della cappella del santo protettore dei giovani e l'arrivo di centinaia di pellegrini tra cui quelli provenienti da da Cosenza come ringraziamento per la guarigione di un bambino rimasto coinvolto in un incidente. Una giornata di festa e di raccoglimento che inizia alle 6.25 quando il campanone del santuario suonerà 24 rintocchi, in ricordo degli anni del santo. Alle 6.30 celebrazione del transito di San Gabriele presieduta dal superiore provinciale dei padri passionisti di Italia, Francia e Portogallo padre Daniele Pierangioli con messe ogni ora dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 18. Alle 11 la messa solenne è presieduta dal vescovo della diocesi di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi. A mezzogiorno c'è la riapertura dell'antica basilica danneggiata dal sisma del 2016 dopo i lavori di restauro statico dell'edificio che hanno comportato il posizionamento di fasce di carbonio e catene di acciaio nelle volte e nelle navate laterali, oltre che sulla cupola e delle superfici pittoriche con un nuovo impianto illuminotecnico. Alle 15.30 concerto di musiche sacre delle 14 campane, la messa delle 16 è presieduta dal nunzio apostolico Mauro Lalli; alle 16.40 Radio Maria trasmette da San Gabriele "l'Ora di spiritualità pomeridiana". Tra i tantissimi pellegrini una cinquantina arrivano dal Cosentino, da San Marco Argentano, per ringraziare della guarigione di un bambino rimasto ferito nella caduta di un pesante cancello. I familiari raccontano che dopo una visita della madre al santuario, il bambino si è risvegliato in ospedale senza danni. Durante la giornata i pellegrini sono invitati a unirsi alla preghiera corale di tutta la chiesa per la salute di Papa Francesco ricoverato in prognosi riservata al policlinico Gemelli.