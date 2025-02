VIDEO / COMINCIATO L'ABBATTIMENTO DELLA SCUOLA FORNACI DI CONA



Con un colpo di “megapinza” idraulica è cominciata la demolizione della scuola Fornaci di Cona. Rinascerà tra 185 giorni, visto che l’inaugurazione è stata già fissata per il 31 agosto. Sarà una grande sfida. Una vera e propria scommessa quella dell'assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio, per dimostrare a tutti che si può davvero demolire e ricostruire una scuola in soli sei mesi di lavoro. I numeri: l'importo dei lavori è pari a € 2.259.914,58, l'importo complessivo dell'intervento è di € 2.915.842,58, la durata dei lavori è di 186 giorni naturali e consecutivi, l'inizio dell'intervento è il 27/02/2025 con l'ultimazione dei lavori per il 31/08/2025.