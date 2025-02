ANTONETTI: «VIA SUBITO I PERICOLOSI CORDOLI DALLO STRADONE... DIVENTATO "STRADINO"...»

Per circa sessant’anni tutti i teramani hanno chiamato Via Po e Via de Gasperi “ lo stradone”.

Ma si sa, per questa Amministrazione tutto ciò che tende all’idea di grandezza, di ampiezza e

di importanza deve essere ridimensionato e rimpicciolito.

E così gli scienziati del tempo hanno fatto sì che lo “stradone” diventasse “ lo stradino”!

Con una scelta amministrativa scellerata, incomprensibile, costosa e dannosa hanno infatti

notevolmente ridotto la carreggiata che va da Piazza Garibaldi sino all’imbocco della

superstrada posizionando pericolosissimi e inguardabili cordoli di cemento per realizzare una

parte della ciclovia su un percorso altamente strategico per la mobilità e la viabilità teramana e

creando notevoli disagi, code di auto e rallentamenti.

Si, esatto si realizza una parte della ciclovia non, ad esempio, come continuazione del parco

fluviale ma sulla trafficatissima e strategica via Po…

Follia pura!

E così dopo aver “ucciso” il centro storico di Teramo questi splendidi amministratori e

innovatori suscitando l’incredulità, l’indignazione e la rabbia dell’intera comunità teramana

hanno deciso di …. completare l’opera e di “uccidere” anche le vie di ingresso della Città così

favorendo l’isolamento, l’abbandono e il definitivo svuotamento di Teramo. Complimenti.

Una domanda sorge a questo punto spontanea: ma perché realizzare questa scellerata opera:

- la cui fase progettuale presenta numerosi e gravi potenziali conflitti di interessi:

- che intralcia e ostacola il passaggio dei mezzi di soccorsi;

- che rende più difficoltosi sia l’ingresso che l’uscita dalla città;

- che è pericolosissima sia per le auto che per i potenziali ciclisti;

- su una strada con un altissimo tasso di inquinamento,

ecc…?;

Purtroppo in ordine a tale assurda e incomprensibile scelta amministrativa l’intera cittadinanza

non riesce a darsi spiegazioni logiche e coerenti con la conseguenza che, se a pensare male si

fa peccato ma qualche volta ci si azzecca …., più di una persona comincia ad avere il sospetto

che questa opera possa essere il frutto di attività illegittime meritevoli di seri approfondimenti

da parte delle competenti autorità.

Poiché io non voglio credere a niente di tutto ciò e confido ancora in un minimo di autocritica

e senso di responsabilità da parte dei “nostri eroi” gli CHIEDO DI RIMUOVERE

IMMEDIATAMENTE E PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI QUESTI ASSURDI E

PERICOLOSISSIMI CORDOLI per mettere fine a questa incredibile e grave vicenda e per

restituire ai teramani e a Teramo, con tanto di scuse, lo storico “stradone”.

Non c’è altra possibilità!

So benissimo però che, a dispetto di tutti i cittadini, del buon senso e della buona

amministrazione purtroppo non lo faranno e anche per questo dovranno essere ritenuti ancora

più responsabili delle inevitabili conseguenze!

Carlo Antonetti