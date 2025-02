L’ARMA DEI CARABINIERI IN PRIMA LINEA CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO, INCONTRA LA SCUOLA DI CASTELNUOVO

L’Arma dei Carabinieri conferma il suo impegno nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo con un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Castelnuovo Vomano.

Sabato 22 febbraio, il Comandante della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano - Mar. Magg. Claudio Corsetti, unitamente al Mar. Ord. Andrea Belfiore, ha incontrato i bambini per affrontare questi temi con un linguaggio chiaro e adeguato alla loro età. Durante l’incontro, sono stati illustrati i comportamenti corretti da adottare per prevenire e contrastare episodi di prevaricazione, sia a scuola che nel mondo digitale. I bambini hanno partecipato con grande interesse, ponendo domande e condividendo le proprie esperienze. Sono stati forniti loro consigli pratici su come reagire in caso di episodi di bullismo, come il valore della segnalazione agli adulti di riferimento e l’importanza di un uso consapevole della rete.

L’iniziativa è proseguita martedì 25 febbraio con un incontro rivolto ai genitori, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni per garantire ai più piccoli un ambiente sicuro e rispettoso.

I Sottufficiali hanno parlato direttamente ai ragazzi, spiegando in modo semplice e chiaro cosa sono il bullismo e il cyberbullismo e come difendersi:

“Cari ragazzi, il bullismo è quando qualcuno fa del male agli altri con parole o azioni, mentre il cyberbullismo si manifesta online, tramite internet o cellulari.

Se vi sentite tristi o esclusi, parlatene subito con un adulto di cui vi fidate, come i vostrigenitori, gliinsegnanti o noi Carabinieri.

Essere gentili e rispettosi aiuta tutti a stare meglio: ogni parola conta, anche online!”

Durante l’incontro sono stati illustrati i segnali che possono indicare situazioni di bullismo e cyberbullismo, e sono stati forniti consigli pratici per utilizzare internet in maniera sicura e responsabile.

Questa iniziativa si inserisce nella politica di prevenzione ed educazione del Comando Provinciale di Teramo, che mira a creare un ambiente sicuro e inclusivo per tutti. Il dialogo diretto con i più giovani rappresenta uno strumento fondamentale per costruire una società basata sul rispetto e la solidarietà.