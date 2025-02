FOTO/ DITTA LASCIA SENZA INTERNET LA ZONA DI PORTA MADONNA PER QUASI UN GIORNO

Quasi un giorno senza internet e senza il funzionamento dei pos, a causa del fatto che la ditta che sta lavorando per conto di 2i rete gas: la Edil Fino ha tranciato di netto la fibra alla quale erano agganciati cinque operatori. E' accaduto ieri pomeriggio e solo verso le 13 di oggi l'area di Porta Madonna è riiuscita a tornare alla normalità. Tanti i disagi per coloro che dovevano pagare con i bancomat: i negozi sono stati costretti a mettere cartelli per avvisare la clientela che da ieri tutti i dipositivi digitali non potevano operare. Non è la prima volta che accade e non sarà neppure l'ultima. Ne siamo certi.