CASE POPOLARI - ALTITONANTE: “DA NOI FATTI CONCRETI NELL’INTERESSE DEI CITTADINI, DALLE OPPOSIZIONI SOLO FAKE NEWS”

- “In risposta alle recenti dichiarazioni delle opposizioni, desidero fornire alcuni chiarimenti per una corretta comprensione dei fatti.La nostra Giunta ha deciso di destinare un immobile di proprietà comunale, situato nella frazione di Villa Vallucci, a uso foresteria anche per i dipendenti comunali, se dovesse occorrere di pernottare per evitare di percorrere centinaia di chilometri in orari notturni. Ringrazio, tra l’altro, questi collaboratori del Comune, che hanno preso a cuore i tanti problemi e i danni ereditati dal passato, disponibili a lavorare più ore per aiutare Montorio”. Lo dichiara il sindaco Fabio Altitonante.“Precisiamo che questo immobile non è assegnabile come casa popolare.Inoltre, visto che le opposizioni si scoprono oggi paladini delle case popolari, noi abbiamo un altro annuncio concreto da fare. Grazie all’azione dell’amministrazione, siamo riusciti a liberare un immobile nuovo a Montorio precedentemente occupato senza titolo, lasciato in condizioni disastrose, e oggi assegnato a una famiglia montoriese. Questo risultato ci permette di esprimere soddisfazione per aver ripristinato la legalità e la disponibilità di un immobile pubblico.Peraltro - aggiunge Altitonante - a breve, grazie a un inteso lavoro dell’Amministrazione, dei nostri uffici comunali e alla collaborazione con Ater, sarà pubblicato un bando per l’assegnazione di almeno 4 ulteriori alloggi di edilizia residenziale pubblica, da destinare alle famiglie montoriesi che hanno realmente bisogno. Stiamo anche effettuando verifiche su eventuali occupazioni senza titolo presso i Moduli Abitativi Provvisori (MAP), per garantire una gestione equa e trasparente delle risorse abitative.È importante sottolineare che i veri 'casi montoriesi’ sono legati a decisioni prese da amministrazioni passate, ben note ai nostri concittadini. L’attuale amministrazione è impegnata a risolvere queste problematiche ereditate, operando con trasparenza e nel rispetto delle esigenze della comunità.Invitiamo le opposizioni a evitare polemiche infondate, mentre noi siamo occupati a perseguire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Montorio”.