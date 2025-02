FINISCE CON L'AUTO SUL TETTO DI UN GARAGE: DONNA IN OSPEDALE

Fa un volo di diversi metri con la sua Fiat 500 blu mentre percorreva una curva in via degli Abeti a Montorio al Vomano. La 500 è andata a fermarsi sul tetto di un garage. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per liberare la donna di 57 anni rimasta incastrata nell'abitacolo . Sul posto i sanitari che hanno trasportato l'automobilista al Mazzini di Teramo in codice rosso a causa di un politrauma riportato nell'impatto.