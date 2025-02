ACCUSATO DI TRUFFA PER ESSERSI GONFIATO LE BUSTE PAGA, ORA VIENE SOSPESO DAL COMUNE

E' ststo sospeso in via cautelativa, dall'attività lavorativa, con stipendio dimezzato il dipendente accusato di truffa aggravata per essersi gonfiato le buste paga per 80 mila euro. È il provvedimento disciplinare adottato dal Comune di Tortoreto nei confronti del dipendente indagato dalla Procura con l'accusa di truffa aggravata. Il provvedimento che lo allontana dal posto di lavoro è stato adottato qualche giorno fa e comunicato all'interessato. La Procura aveva chiesto il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa che è stata respinta dal giudice non ritenendo esistenti le esigenze cautelari.