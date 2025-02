INTOSSICATI DAL SUSHI, SCOPERTA LA CAUSA: NON E' SALMONELLA





Non è stata la salmonella, ma un norovirus, quello che ha colpito oltre cinquanta clienti di un noto ristorante di sushi a Pescara. Lo hanno accertato le analisi della Asl. A volte indicato come virus del vomito invernale, è la causa più comune di gastroenterite da diarrea non sanguinante, vomito e dolore addominale, con febbre e mal di testa. I sintomi di solito si sviluppano in un lasso di tempo che va da 12 a 48 ore dopo essere stati esposti al contagio e il recupero si verifica in genere entro 1-3 giorni[3] . Le complicazioni sono rare, ma possono comprendere la disidratazione specialmente nei giovani, negli anziani e in persone con altri problemi di salute. Il virus si diffonde generalmente per via oro fecale Ciò può avvenire attraverso cibo o acqua contaminati o per contatto da persona a persona. Può anche diffondersi attraverso le superfici contaminate o a causa dell’aerosl creato dal vomito di una persona infetta. I fattori di rischio comprendono la preparazione di alimenti in condizioni di scarsa igiene. Adesso si teme l'epidemia