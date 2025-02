CARNEVALE, LA VERA SFIDA E' NELLE PERIFERIE, MARTEDI 4 MARZO ALLE ORE 10,30

” LA VERA SFIDA DEL FUTURO E’ NELLE PERIFERIE “ è il tema della prima sfilata di Carnevale 2025 che vede protagoniste due istituzioni portate dagli eventi nella periferia della città, luogo ricco di linfa vitale, di generosità e desideri.

4 marzo 2025 ore 10:30 partenza da Piazza Aldo Moro, Via Pannella, Viale Crispi, Via Roma e rientro a piazza Aldo Moro.

L’evento, che coinvolgerà le scuole primaria San Giuseppe e secondaria Savini, primaria e secondaria Convitto Delfico , vedrà docenti, alunni in maschera sfilare, dando spazio alla creatività in un contesto educativo. Ogni classe avrà l’opportunità di esprimere temi didattici attraverso costumi originali ispirati ad attività scolastiche svolte durante l’anno.

La manifestazione, che ha lo scopo di far incontrare in modo ludico e significativo la scuola e la comunità, è organizzata dalla commssione innovazione e comunicazione dell’istituto comprensivo San Giuseppe San Giorgio.