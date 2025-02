VIDEO / SCINTILLE IN CONSIGLIO, LA MAGGIORANZA FATICA AD AVERE I NUMERI, POI SI LITIGA E RABBUFFO VA IN PROCURA

Se quelli che turbavano la gianguideria erano, fino ad oggi, scricchiolii certo fastidiosi, o magari qualche colpo di mortaio da lunga distanza, stamattina si pensava che arrivasse la prima vera bordata di cannoni. Si prevedeva che sei fosssero assenze della maggioranza in Consiglio,che avrebbero offerto alla Minoranza l’occasione di non sedersi e quindi di far venire meno il numero legale con rinvio alla seconda convocazione, il 4 marzo. Non è successo, anzi: non è quasi successo, perché per consentire alla Maggioranza di serrare le fila e convincere i dissidenti, il Consiglio è cominciato alle 10,30… proprio all’ultimo minuto utile, con immediato scontro tra presidente Melarangelo e il consigliere Antonetti, che poi si estende a Cozzi contro Melarangelo, la segretaria chiarisce che la seduta è regolare, ma poi Rabbuffo l’accusa di falso ideologico e invoca la magistratura.

