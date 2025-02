ANCHE A GIULIANOVA IL CARNEVALE VA IN QUARESIMA… PER MALTEMPO

Non possiamo rischiare di rovinare tutto il lavoro dei mesi precedenti, ci fanno sapere i ragazzi del gruppo carristi del carnevale Giuliese, perché, come tradizione vuole, anche i nostri giganti sono fatti di cartapesta, e per rovinarli bastano davvero poche gocce d'acqua.

Quindi: viste le avverse condizioni meteo previste per domenica 2, abbiamo deciso in accordo con la direzione artistica e con l'amministrazione comunale, che la parata al lido si terrà DOMENICA 9 Marzo.

Mentre Martedì 4 resta confermato lo spettacolo dei carri allegorici a Giulianova alta in centro storico.

Cambia una data ma non di certo la sostanza, siamo carichi, lo spettacolo è garantito, i giganti sono pronti, e migliaia di figuranti scalpitano per ballare e scatenarsi nelle splendide coreografie che travolgeranno tutto il pubblico con il loro brio e la loro allegria.

Ci vediamo MARTEDÌ 4 MARZO A GIULIANOVA ALTA IN CENTRO STORICO e DOMENICA 9 MARZO A GIULIANOVA LIDO SU VIALE ORSINI.

Non puoi mancare!

Partenza delle parate ore 15:00.