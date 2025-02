IL CONSERVATORIO BRAGA. STORIE E PROSPETTIVE. TAVOLA ROTONDA IN PALAZZO MELATINO





Nell’ambito del programma organizzato per le celebrazioni del 130° anniversario del Conservatorio "Gaetano Braga" di Teramo si è tenuta stamane - in Palazzo Melatino a Teramo, sede della Fondazione Tercas, una Tavola Rotonda dal titolo: “Il Conservatorio Braga. Storie e prospettive.”

Nel corso dell’Incontro si è potuto riflettere sul ruolo storico e sul futuro di questa importantissima istituzione culturale della città, punto di riferimento nella formazione musicale e culturale della nostra regione e non solo.

L’avvocato Luca Scarpantoni, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tercas, nel portare il saluto del Presidente Vincenzo Piero Di Felice, ha espresso nel corso di un breve intervento di saluto, apprezzamento per le attività svolte dal Braga sin dalla sua istituzione ricordando il ruolo prezioso svolto dalla Fondazione Tercas che ha sostenuto l’Istituto Braga – ha affermato – “non solo con un contributo finanziario che in trent’anni è stato pari ad oltre 2 milioni di euro, ma anche attraverso una convinta ed ampia collaborazione nei diversi settori di intervento comuni alle due Istituzioni”.

Il ruolo della Fondazione è stato ricordato anche da Lino Befacchia e Federico Paci, rispettivamente Presidente e Direttore del Conservatorio Braga che, nel corso dei loro interventi, hanno sottolineato quanto negli anni, soprattutto quelli più difficili, la Fondazione ha garantito per la salvezza dell’Istituzione Braga e in particolare per la tenuta del suo bilancio.

Quest’ultimo aspetto è stato confermato con gratitudine da Stefania Pluchino, esponente del Segretariato generale della Direzione delle Istituzioni della Formazione Superiore, Revisore dei Conti del Conservatorio nell’epoca precedente alla statizzazione.

Alba Riccioni, docente di Canto del Conservatorio Braga, ha ricordato la bellissima esperienza di “Fondazioni all’Opera” che vide per oltre un decennio il Braga e la Fondazione Tercas collaborare per la produzione di Opere Liriche.

Alla Tavola Rotonda, moderata da Maica Tasson, hanno partecipato, tra gli altri, l’onorevole Daniela Torto, la consigliera regionale Marilena Rossi, il vice direttore del Conservatorio Braga Tatjana Vratonjic, il consigliere CNAM e Presidente ANDA (Associazione Nazionale Docenti AFAM) Antonio Caroccia, il Docente del Conservatorio Lorenzo Materazzo e ilSegretario Generale dell’Unione degli Artisti, Dora Liguori.

All'avvocato Giuseppe Leotta è stato conferito un Diploma Accademico di II Livello Honoris Causa in Discipline Storiche, Critiche e Analitiche della Musica a riconoscimento del suo impegno nella promozione e valorizzazione della cultura musicale e storica.

I lavori sono stati conclusi da interventi musicali - a cura della Classe di Chitarra dell’800 del M° F. T