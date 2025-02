VIDEO / APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE DA 225 MILIONI



Dopo quasi sei ore dj Consiglio Comunale (delle quali almeno una e mezza impegnate in una diatriba interpretativa del regolamento, con annessa verifica del numero legale), con 19 voti favorevoli e 4 contrari è stato approvato il bilancio di previsione 2025 del Comune di Teramo. Un bilancio dai numeri importanti, quello presentato dall’assessora Di Padova, sul quale la Minoranza ha espresso moltissime riserve e sottolineato tutta una serie di criticità. Tutto, ovviamente, rispedito al mittente dalla Maggioranza, che ha invece convintamente sostenuto lo strumenti di programmazione, che avrà un peso del complessivo di 225.543.107,31, con una quota investimenti di 115.225.303 e mutui per 8.070.000. Tra le spese previste: 880.000 manutenzione verde ( compreso contratto team), 740.000 manutenzione patrimonio comunale, 100.000 per la rivitalizzazione del commercio, 300.000 sulla manutenzione in parte capitale, 100.000 per l’illuminazione 150.000 per parchi giochi ( di cui 80.000 per giochi inclusivi ) e 1.000.000 di Bucalossi per opere quali salita Izzone, tetto dell’asilo di via Diaz e riqualificazione di Torre Bruciata.