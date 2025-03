TRE IMPRESE GESTIRANNO, DA OGGI, IL NUOVO CORSO DELLA FORTEZZA DI CIVITELLA DEL TRONTO

Oggi parte ufficialmente la nuova gestione e, tramite un biglietto unico, sarà possibile visitare Borgo e Fortezza di Civitella del Tronto, Museo Nina e Museo delle Armi. La notizia è stata data con una nota che spiega che: C'è un nuovo gestore per la fortezza di Civitella del Tronto, che garantirà i livelli occupazionali attuali impiegando gli stessi operatori e, se sarà necessario, ne aumenterà il numero. È questo il percorso pianificato dal raggruppamento temporaneo d'impresa sottoscritto da associazione culturale Nina Onlus, Il Bosso società cooperativa e Il Bosso formazione. Grazie anche alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Civitella, il raggruppamento d'impresa lavorerà a un piano strategico di gestione collaborativa, finalizzato alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, con un focus su efficienza, accoglienza, comunicazione, formazione, turismo attivo ed esperienziale. L'intento di questa nuova gestione, infatti, è quello di far tornare la fortezza il monumento più visitato d'Abruzzo e di offrire ai visitatori un'esperienza ancora più coinvolgente valorizzando il grande patrimonio culturale e paesaggistico non solo del forte ma anche del centro storico, riconosciuto uno dei Borghi tra i più belli d'Italia.