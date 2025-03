DIMINUITA DEL 15% IN VENT'ANNI L'ACQUA DEL GRAN SASSO





Il rifornimento dell'acquifero

del Gran Sasso è diminuito del 15% dagli anni '90 e ulteriori

cali analoghi, dal 9 al 15%, sono previsti nei prossimi decenni

anche a causa dei mutamenti climatici. A lanciare l'allarme è

Marco Petitta, docente del Dipartimento di Scienze della Terra

dell'Università La Sapienza di Roma, intervenuto al convegno

"Risorsa idrica e cambiamenti climatici - dall'emergenza alla

tutela della biodiversità". Un confronto organizzato all'Aquila

dal Settore Ambiente e Protezione civile del Comune in

collaborazione con Gran Sasso Acqua e con l'Università del

capoluogo.

"I cambiamenti climatici impattano su diversi aspetti, a

partire dall'emergenza idrica - ha spiegato l'assessore comunale

Fabrizio Taranta - Abbiamo voluto tenere alta l'attenzione su

questa relazione". L'assessore, intervistato dalla moderatrice

Eleonora Falci, ha poi ricordato le attività messe in campo dal

Comune, in sinergia con la Regione Abruzzo, rispetto a

mitigazione del rischio idrogeologico, gestione urbana delle

acque e contratti di fiume: "Abbiamo investito 5 milioni di

euro, sia sulla città che sulle frazioni, per la mitigazione del

rischio idrogeologico. Sono in corso lavori nelle frazioni di

Arischia, Bagno e presto partiranno a Sassa e San Giuliano".

Riguardo ai contratti di fiume, "abbiamo dato un nuovo

impulso, grazie anche al contributo della Regione Abruzzo.

Soltanto nell'ultimo anno sono stati finanziati i progetti per 5

milioni di euro". Di qui l'intervento del Commissario

straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti

connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua,

che ha sottolineato: "Il cambiamento climatico c'è, ma ha messo

in luce criticità a lungo trascurate".