VIDEO / MARIANI AL PRESIDIO AMADORI: «SU 2400 DIPENDENTI SOLO 840 A TEMPO INDETERMINATO... NON VA BENE»

«Su 2400 dipendenti della galassia Amadori, solo 840 hanno un contratto a tempo indeterminato». Il consigliere regionale Sandro Mariani partecipa alla manifestazione dei dipendenti dell’Amadori, per sottolineare quanto sia importante, in un momento come questo, che la politica sia vicino ai lavoratori senza garanzie, che pur lavorando e impegnandosi, sono esclusi per esempio dalla possibilità di accendere un mutuo per acquistare una casa: «Una situazione che la Regione deve affrontare, specie quando si tratta di aziende grandi come la Amadori, alla quale la stessa Regione ha giustamente concesso aiuti - continua Mariani - ma se la politica ci mette del suo, lo stesso deve fare l’azienda, in favore dei lavoratori abruzzesi.



«Comprendo le peculiarità di un settore, quello agricolo, in cui si fa largo uso di contratti “avventizi” ed è alto il livello del precariato, ma ritengo che un Gruppo con un tale impatto sul mercato italiano ed europeo ed una presenza così forte in Abruzzo possa e debba fare di più per venire incontro alle esigenze di lavoratori e territorio - conclude Sandro Mariani- sto valutando, qualora la situazione di stallo dovesse perdurare, di convocare in Commissione Vigilanza le parti per analizzare la situazione ed aprire così un tavolo di confronto per la migliore risoluzione della vicenda».

EUGENIA DI GIANDOMENICO