BLITZ NELLE CARCERI, TROVATI 44 TELEFONINI, MOLTI NASCOSTI NEGLI ORIFIZI ANALI DEI DETENUTI

Operazione di polizia penitenziaria nel carcere di Pescara: ben 150 poliziotti provenienti da Lazio, Abruzzo e Molise sono stati inviati dal nuovo numero uno dell'amministrazione penitenziaria interregionale, Giacinto Siciliano, per continuare con l'opera di bonifica delle carceri da telefonini e droga.

Nel carcere rivierasco sono stati rinvenuti diversi grammi di sostanza stupefacente e ben 4 telefonini. Questi ultimi non sono passati inosservati agli occhi dei poliziotti pur essendo gli stessi stati celati negli orifizi anali dei loro proprietari.

La perquisizione straordinaria segue la rivolta scoppiata nei giorni scorsi e che ha visto l'attivazione di un esodo di detenuti mai visto prima in Abruzzo.

Altra operazione nel carcere di massima sicurezza di Sulmona e che ha portato al sequestro di ben 40 telefonini.