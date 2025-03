DA LUNEDì UN NUOVO SCUOLABUS IN SERVIZIO A NEPEZZANO - VARANO

Dopo il nuovo pulmino a servizio dell’area di Magnanella, operativo già dal mese di gennaio, a partire da lunedì 3 marzo il parco mezzi del Comune di Teramo si arricchirà di un ulteriore scuolabus che servirà le zone di Nepezzano-Varano.

Un potenziamento che va a dare risposta alle necessità delle famiglie, migliorando la qualità del servizio, e che si inserisce nell’attività portata avanti dall’Amministrazione comunale fin dall’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 per far fronte a tutta una serie di nuove esigenze.

“In questo anno scolastico abbiamo registrato un forte incremento, rispetto al passato, della domanda dei servizi a supporto del trasporto scolastico – sottolinea l’Assessore con delega alla Comunità educante Miriam Tullii - sia per quanto riguarda le richieste di contributo relative agli abbonamenti per il trasporto dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, sia per quanto concerne il numero di scuolabus per il trasporto degli studenti della scuola primaria”.

Richieste alle quali l’Amministrazione Comunale è riuscita a dare piena risposta, sostenendo in pochi mesi, per quanto riguarda gli abbonamenti, un incremento del 35% delle risorse destinate al servizio, azzerando le liste d’attesa e soddisfacendo tutte le richieste pervenute.

Allo stesso modo è stata data risposta alla richiesta di ulteriori scuolabus, legata sia all’aumento del numero di utenti, soprattutto nei quartieri più popolosi, sia al miglioramento del servizio.

“Sul piano del trasporto scolastico quello in corso si è rivelato un anno particolarmente impegnativo, così come lo saranno anche le annualità future, come si evince dalla programmazione finanziaria. L’amministrazione sta investendo molto nel sostegno alle famiglie e nei servizi dedicati all’istruzione, ben consapevole dell’importanza dei servizi educativi, e lo ha dimostrato anche nell’emergenza Delfico, ospitando gli studenti della primaria nei propri plessi – conclude l’Assessore – non posso dunque che ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto, l’impegno e la dedizione che quotidianamente dimostrano, nel rispetto dell’indirizzo politico ed al servizio della collettività, così come il Sindaco e la Giunta con i quali condivido la visione e le politiche volte ad assicurare alla nostra Città servizi sempre più efficienti e a misura di bambino e delle relative famiglie”.