VIDEO / RINASCE LA PISCINA DI GIULIANOVA, IL SINDACO: «UN'ALTRA RISPOSTA DATA ALLA CITTA' E... NON CI FERMEREMO»



Restituita alla cittadinanza la Piscina di Giulianova. Da questa mattina il Comune costiero torna a fruire di un luogo d'aggregazione importante che, in seguito ad un considerevole intervento del valore di quasi 1 milione di euro tra bandi pubblici e fondi comunali, ha finalmente ritrovato un volto nuovo e migliorato su molti aspetti.

La gestione dell'impianto che momentaneamente aprirà al pubblico solo per il nuoto libero, in attesa dei bandi per le società che si occuperanno dei corsi, è affidata a due società per il salvataggio e il front office: Costa sicura, che organizzerà l'attività mattutina, mentre Nuoto Club Giulianova quella pomeridiana.

Il tabellone orario è stato ampliato per coprire dal lunedì alla domenica dalle 6 e mezza fino alle 22, con un'ora di pausa pranzo, e permettere al pubblico di usufrire della struttura con il massimo dell'elasticità.

Eugenia di Giandomenico