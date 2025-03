STUDENTI E PERSONALE IN ERASMUS AL CONVITTO NAZIONALE “MELCHIORRE DELFICO”

Studenti e personale del Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” pronti per le nuove mobilità Erasmus, presentate nel consueto evento che si è svolto nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio nella sede centrale del Convitto in viale Mazzini. Un nutrito pubblico di studenti e personale dei vari ordini di scuola, dalla primaria fino ai Licei, è stato accolto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Baldassarre, dalla Coordinatrice del progetto Erasmus, prof.ssa Cristina Faina, e dall’Ambasciatrice Erasmus+ Scuola per la regione Abruzzo, prof.ssa Marisa Di Silvestre.

Dopo i saluti iniziali della Dirigente Scolastica, che ha sottolineato l’importanza e gli obiettivi del programma Erasmus+, per il quale il Convitto Nazionale e le sue scuole annesse hanno ottenuto l’accreditamento fino al 2027, la Coordinatrice Erasmus, prof.ssa Cristina Faina, impegnata dal 2021 nei progetti Erasmus della scuola, ha lasciato la parola all'Ambasciatrice Erasmus, intervenuta per l’occasione. La prof.ssa Marisa Di Silvestre ha stimolato in modo interattivo la riflessione del pubblico, e soprattutto degli studenti presenti, su aspettative e paure legate all'esperienza di una mobilità Erasmus all’estero; grande interesse ha suscitato la condivisione del video-racconto di una ex-studentessa dell’Istituto “Moretti” di Roseto sulle sue molteplici esperienze Erasmus, che le hanno consentito di essere oggi ricercatrice universitaria a Barcellona.

Nella seconda parte dell’evento, la prof.ssa Faina, coadiuvata dalla Commissione Erasmus del Convitto, ha presentato ufficialmente le prossime mobilità programmate per il mese di marzo, salutando i partecipanti che si sono aggiudicati, tramite apposita candidatura, la preziosa opportunità di un’esperienza all’estero.

Prima partenza prevista, per un gruppo di 7 studenti del Liceo Scientifico con due docenti accompagnatori, è quella per Cadice, dal 9 al 15 marzo, con un percorso formativo finalizzato non solo al potenziamento della lingua inglese - lingua veicolare di qualsiasi attività Erasmus - e alla condivisione di esperienze didattiche nell'istituto scolastico ospitante a Puerto Real, ma anche alla scoperta dell'arte e delle tradizioni del ricco patrimonio storico e culturale andaluso, dal Carnevale al flamenco e ai monumenti di Cadice e di Jerez de la Frontera.

A seguire, dal 23 al 29 marzo si partirà alla volta di Tenerife nelle Isole Canarie, con una mobilità studentesca composta da quattro alunni del Liceo Scientifico, due del Coreutico e due docenti accompagnatori, e una mobilità in job-shadowing, ovvero affiancamento professionale, per due docenti del Liceo Scientifico, per la DSGA e per la Dirigente Scolastica del Convitto. Anche in questo caso gli studenti alloggeranno presso le famiglie di alcuni alunni della scuola ospitante, l’Istituto “IES El Medano”, promotore di un percorso formativo basato sul turismo sostenibile e sulla preservazione della biodiversità, obiettivi centrali in un’isola dalla vocazione fortemente turistica, ma con un patrimonio naturalistico unico. Studenti e docenti in mobilità saranno quindi coinvolti in attività di didattica inclusiva e digitale e in uscite sul territorio, alla scoperta del Parco nazionale del vulcano Teide, del centro cittadino di Santa Cruz e di San Cristobal de la Laguna; a concludere il percorso, l’uscita in barca per l’osservazione di balene, capodogli e delfini.

La Commissione Erasmus ha presentato infine la mobilità di formazione prevista per due docenti, una della scuola primaria e una della scuola secondaria di I grado del Convitto, che dal 23 al 29 marzo, seguiranno a Lisbona il corso “ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom”, per implementare le competenze di didattica digitale, che verranno poi condivise al ritorno con colleghi e colleghe dell’Istituto.

Al termine dell’evento, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Baldassarre, nel ringraziare tutti i presenti per la partecipazione e l’interesse mostrati, ha espresso grande soddisfazione per le mobilità in partenza: “Siamo davvero orgogliosi di portare avanti questo progetto, che da qui al 2027, farà crescere ancora la comunità scolastica del Convitto e delle Scuole Annesse sulla strada dell'internazionalizzazione e della cittadinanza europea”.

In chiusura la foto di rito di tutti i partecipanti alle mobilità appena presentate: evidente l’emozione nei visi degli studenti e delle studentesse in procinto di affrontare un’esperienza non solo di arricchimento linguistico e culturale, ma anche di crescita personale.