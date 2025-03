FOTO-VIDEO/ CEDE IL PAVIMENTO E PRECIPITA PER OTTO METRI, E' VIVO PER MIRACOLO 75ENNE TERAMANO





Nel primo pomeriggio di oggi, alle 13:40 circa, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta all'interno di un negozio armeria chiuso da tempo, sito in Via Duca d'Aosta a Teramo. Il proprietario del locale, un 75enne, mentre si trovava nel bagno al piano terra, a causa del crollo di una porzione della pavimentazione, è precipitato in una voragine che si era formata nel terreno. L'anziano è rimasto riverso a terra in una pozza d'acqua, a causa del forte trauma subito ad una gamba a seguito della caduta da un'altezza di circa otto metri. L'infortunato è stato soccorso dal personale sanitario del 118 in collaborazione con i vigili del fuoco che lo hanno recuperato dopo essersi calati nella voragine impiegando tecniche SAF di derivazione Speleo-Alpino-Fluviali. Sul posto anche il Sindaco e l'ingegner Manetta, per ricostruire uno "storico" del palazzo, che è abitato da famiglie ai piani superiori e che ospita anche i loali di una nota parrucchiera.