FOTO-VIDEO/ RIMANE SOTTO AD UN SOLAIO, E' VIVO PER MIRACOLO 75ENNE TERAMANO

Si può dire che è vivo per miracolo dopo che gli è crollato addosso il soffitto di uno stabile in ristrutturazione in via Duca D'Aosta 42, nei locali dell'ex armeria per chi sie lo ricorda ancora. Un uomo di 75 anni ha fatto un volo di cinque metri finendo sotto alle fognature. E' vivo per miracolo grazie ai Vigili del Fuoco. Si sarebbe ferito solo ad una gamba in base a quanto riferiscono i sanitari del 118 di Teramo. Sul posto il Sindaco D'Alberto che ha parlato con i soccorritori, la Polizia Locale e i carabinieri.

IL FATTO. Nel primo pomeriggio di oggi, alle 13:40 circa, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta all'interno di un negozio armeria chiuso da tempo, sito in Via Duca d'Aosta a Teramo. Il proprietario del locale, un 75enne, mentre si trovava nel bagno al piano terra, a causa del crollo di una porzione della pavimentazione, è precipitato in una voragine che si era formata nel terreno. L'anziano è rimasto riverso a terra in una pozza d'acqua, a causa del forte trauma subito ad una gamba a seguito della caduta da un'altezza di circa otto metri. L'infortunato è stato soccorso dal personale sanitario del 118 in collaborazione con i vigili del fuoco che lo hanno recuperato dopo essersi calati nella voragine impiegando tecniche SAF di derivazione Speleo-Alpino-Fluviali.