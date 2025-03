TERAMO MARE CHIUSA… MA NESSUNO LO SAPEVA

Era già successo, e succederà ancora. La chiusura improvvisa della rampa d’accesso al lotto zero a Certecchio, senza alcuna segnalazione sulla statale 80, crea dj nuovo problemi. Anche questa notte, in molti, arrivando da Villa Pavone, entrati nella rampa del Lotto Zero, si sono trovati con l’accesso in direzione Cona sbarrato, e sono stati costretti ad entrare nell’altra corsia, per andare poi fino al Centro Commerciale e rigirare, per tornare a Teramo. “Una situazione assurda - commenta un nostro lettore - ma possibile che non si possa mettere un cartello sulla strada per avvertire della chiusura”