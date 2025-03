PREMIO SPORT E STUDIO, ECCO I MIGLIORI STUDENTI SECONDO L'ANSMES

L’ANSMeS Abruzzo con la collaborazione del Comitato provinciale dell’ANSMeS di Teramo ha premiato i migliori studenti atleti della provincia di Teramo nella cerimonia , che si è tenuta Il giorno 27.02.2025 alle ore 10.00 nella splendida cornice dell’aula magna del Liceo Scientifico Einstein sede ex Comi in Viale Bovio Teramo

Il Premio Sport & Studio - riservato ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado , che in possesso di medie scolastiche di almeno 8/mi . praticano sport e si impegnano in attività extrascolastiche e/o di volontariato sociale, è giunto alla 3^ edizione arricchendosi di nuovi spunti di riflessione sullo sport e di esemplarità di studenti atleti sempre più preparati nelle discipline scolastiche ed extrascolastiche , sempre più in alto nelle graduatorie sportive e sempre più attenti al sociale con impegni nel volontariato.

Molte le autorità presenti all’evento.

La cerimonia è iniziata con il saluto del Delegato regionale ANSMeS Abruzzo prof Piero Natale, che ha portato anche i saluti del Presidente nazionale Dott. Francesco Conforti ed ha ringraziato tutti i presenti ed in modo particolare l’opera del Presidente provinciale dell’ANSMeS Teramo Luigi Chiodi e del Coordinatore di EF dell’USP di TE Marco Pompa – membri della Commissione di valutazione del Premio

A seguire Il segretario regionale di Sport & Salute dott. Domenico Scognamiglio ha portato i saluti dell’Ente sportivo dello Stato, complimentandosi con L’ANSMeS Abruzzo, perché con il Premio Sport & Studio si è scelto di parlare di sport con gli studenti per lanciare un messaggio di ricchezza sociale, di salute e di cultura. Presente anche l’Assessore provinciale Flavio Bartolini , che ha sottolineato l’importanza sociale dello sport. Il Presidente del Consiglio comunale di Teramo Alberto Melarangelo si è soffermato sull’aspetto culturale legato allo sport. L’USP di Teramo è stato rappresentato dal Coordinatore di Educazione fisica dell’USP di Teramo prof. Marco Pompa , che ha ricordato il valore educativo dello sport. Il Delegato provinciale del CONI Teramo dott. Italo Canaletti ha presentato il suo saluto complimentandosi con gli studenti e con le istituzioni scolastiche .

Il messaggio che è stato lanciato nel corso della manifestazione è che il movimento, l’attività motoria l’attività sportiva federale non solo migliorano la funzionalità di organi ed apparati, ma costruiscono le condizioni, perché si formi in modo più strutturato il pensiero logico formale. Inoltre nel suo intervento il Delegato dell’ANSMeS Abruzzo ha evidenziato come vivere la corporeità e il contatto in campo motorio possa attenuare l’isolamento adolescenziale determinato dall’ uso eccessivo dei digital device e come possa orientare le menti degli studenti , che praticano sport, verso una naturale attenzione all’ambito sociale e collaborativo.

Presenti anche i dirigenti scolastici degli istituti frequentati dagli alunni candidati e premiati. La prof. Eleonora Magno – DS del Liceo Scientifico Einstein di Teramo , che ha ospitato la manifestazione, ha sottolineato l’importanza dello sport per gli adolescenti e si è augurata un potenziamento degli accordi tra ministero e federazioni sportive. In questa prospettiva ha ringraziato la prof. Sabrina Gramenzi funzione strumentale del Liceo per la progettualità e lo sport dell’Istituto per il supporto fornito alle attività sportive. La prof Letizia Fatigati - DS del Liceo Classico si è dichiarata soddisfatta della lettura dello sport adottata dall’ANSMeS Abruzzo e molto onorata per il primo posto conseguito da Machetti Sofia - studentessa del suo prestigioso Liceo Classico. Per l’IIS Moretti di Roseto erano presenti la D.S. Maranella e la prof. Alessandra De Dominicis. Le Altre scuole rappresentate da alunni e docenti sono state : il Liceo Saffo di Roseto, Il Liceo Curie di Giulianova ,il Convitto di Teramo.

Per la cerimonia finale la Commissione dell’ANSMeS ha selezionato 20 allievi in possesso dei requisiti richiesti e tra questi è stata stilata una graduatoria per settori sulla base della quale sono stati premiati i seguenti studenti/atleti

Gli studenti collocati nelle prime 10 posizioni - TOP TEN : 10 esempi da seguire - sono stati inseriti in un elenco su pergamena consegnata alle scuole di riferimento, perché sia esposta nella zona d’ingresso

Questi i nomi dei 10 studenti con coppe e trofei nel TOP TEN : Esempi da seguire

1.Machetti Sofia(Classico TE, 2.Colangelo Donato (Liceo Sc. Einstein TE), 3.Pavone Tiziano (Liceo SC Einstein TE), 4.De Felicis Claudia, 5.Romanelli Alessio , 6.Silenzi Leonardo (Liceo Saffo Roseto), 7. Ciutti Lorenzo, 8.Lepri Giacomo, 9.Kotenko Veronica Marjia,10. Di Marco Maria (IIS Moretti Roseto).

Sono state premiate con una pergamena le seguenti Federazioni Sportive con il maggior numero di presenze negli sport praticati degli studenti premiati nel Top Ten

FIDAL : Federazione Italiana di Atletica Leggera

FGI: Federazione Ginnastica Italiana

FIGC: Federazione Italiana Gioco Calcio

FIPAV: Federazione Italiana Pallavolo

Per settori sono stati premiati

Settore A (cl. terze) 1° Colangelo Davide………………….Liceo Scientifico Einstein Teramo

2° Lepri Giacomo…………………….IIS Moretti Roseto

3° Kotenko Veronica Marjia ………IIS Moretti Roseto

Settore B (cl. quinte) 1° Machetti Sofia…………………….Liceo Classico Teramo

2° Pavone Tiziano……………………Liceo Scientifico Einstein Teramo

3° De Felicis Claudia ……………….Convitto Teramo

Alla fine della cerimonia sono state consegnate tre borse di studio agli studenti più meritevoli

Primo posto : Machetti Sofia ………………………Liceo Classico Teramo

Secondo posto: Colangelo Donato …………………Liceo Scientifico Einstein Teramo

Terzo Posto: Pavone Tiziano………………………Liceo Scientifico Einstein Teramo

Al Liceo Classico di Teramo ed al Liceo Scientifico Einstein l’ANSMeS Abruzzo ha consegnato una targa di encomio per i risultati ottenuti dai loro studenti/atleti, che hanno ottenuto la borsa di studio

Al Liceo scientifico Curie di Giulianova la targa per il maggior numero di studenti collocati tra l’11ma e la 20ma posizione.