MUORE IN CELLA SOFFOCATO DA UN BOCCONE DI TRAVERSO



Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Michele Venda, 42 anni, detenuto a Castrogno, ucciso probabilmente da un boccone di traverso, durante la cena. Soffocato in cella, prima che potessero soccorrerlo, davanti agli occhi di un compagno che nulla ha potuto fare per aiutarlo. Una nuova morte in carcere, dunque, in un momento nel quale si fanno sempre più vibranti le polemiche sullo stato delle case circondariali abruzzesi, quella riferita dal Centro nelle cronache di oggi, anche se in questo caso, almeno stando ai primi accertamenti, sarebbe esclusa ogni forma di violenza. Condannato a dieci anni per una serie di reati, anche legati alla sfera sessuale, Michele Venda era detenuto a Castrogno da 9 mesi, per scontare una condanna divenuta definitiva.