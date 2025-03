FINTO CARABINIERE TENTA DI TRUFFARE QUATTRO ANZIANI

Quattro anziani contattati telefonicamente da un finto Carabiniere, che chiedeva soldi per liberare un parente che era trattenuto in caserma. In nessuno dei casi segnalati le vittime individuate sono cadute nel tranello anzi hanno chiamato i Carabinieri fornendo utili elementi per arrivare all’identificazione dei truffatori. I Militari intervenuti nelle abitazioni degli anziani si sono intrattenuti con gli stessi per tranquillizzarli quindi si sono attivati per acquisire testimonianze, immagini delle videocamere e ogni altro elemento utile a poter identificare i malviventi che continuano con il solito copione a cercare di mettere a segno questa odiosa pratica.