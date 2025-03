IL CLUB ALPINO ITALIANO INAUGURA LE CELEBRAZIONI PER I TRENT’ANNI DEL PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Dal 7 al 9 marzo 2025, a Torricella Sicura (TE), prenderanno il via le celebrazioni per il 30° anniversario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con il primo evento del progetto “Il Parco compie Trent’anni – Undici vetrine per undici distretti”, promosso dalle Sezioni CAI dei territori coinvolti.

L’evento inaugurale, “Tra i due Regni”, accompagnerà i partecipanti lungo antichi sentieri che un tempo collegavano il Regno delle Due Sicilie allo Stato Pontificio, offrendo un viaggio immersivo tra natura, storia e cultura. L’iniziativa, organizzata dal CAI Teramo in collaborazione con associazioni locali, culturali e ambientali, darà ufficialmente il via a un ciclo di appuntamenti che si svolgeranno fino a novembre, attraversando gli undici distretti del Parco e le sue affascinanti terre alte, ovvero le aree montane più interne e marginali, custodi di paesaggi incontaminati, antichi saperi e tradizioni secolari.

Programma delle tappe successive:

6 aprile 2025 – Strada Maestra

3-4 maggio 2025 – Cascate e Boschi

11 maggio 2025 – Grandi Abbazie

1 giugno 2025 – Alta Valle dell'Aterno

8 giugno 2025 – Terre della Baronia 19/20 luglio 2025 – Valle del Tirino

21 settembre 2025 – Alte Vette

19 ottobre 2025 – Valle Siciliana

2 novembre 2025 – Via del Sale

16 novembre 2025 – Sorgenti del Tronto

Il progetto è un’opportunità per scoprire e raccontare il patrimonio naturalistico, storico e multiculturale del Parco, promuovendo un turismo sostenibile e consapevole, capace di coinvolgere le comunità locali, gli enti istituzionali e gli appassionati di montagna.

«Questo anniversario è un’occasione straordinaria per valorizzare il Parco e il suo ruolo nella tutela dell’ambiente e nella crescita sostenibile del territorio», afferma Giorgio D'Egidio, Presidente del CAI Teramo. «Come Club Alpino Italiano, siamo pronti a dare il nostro contributo per promuovere un turismo lento e rispettoso, che permetta di riscoprire i borghi, le montagne e le tradizioni delle comunità locali».

L’istituzione del Parco affonda le sue radici nella Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, che ne ha sancito la nascita ufficiale il 5 giugno 1995, con il Decreto del Presidente della Repubblica. Fin dalla sua creazione, il Parco è un punto di riferimento per la conservazione della biodiversità e la tutela del paesaggio montano, abbracciando i territori di Abruzzo, Lazio e Marche.

L’iniziativa “Il Parco compie Trent’anni – Undici vetrine per undici distretti”, patrocinata dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è realizzata con la collaborazione delle amministrazioni locali, associazioni culturali e ambientali ed in particolare, per questo primo evento, con la collaborazione del Comune di Torricella Sicura, dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi