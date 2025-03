SI E' SPENTO IL SACERDOTE TERAMANO DON ENRICO PEPE

È venuto a mancare oggi, 2 marzo, a Frascati, Don Enrico Pepe, sacerdote focolarino, nato a Teramo il 15 novembre 1932.

Ordinato sacerdote il 28 giugno del 1956, a 24 anni, Don Enrico, dopo aver retto alcune parrocchie del teramano, tra cui Cerchiara, entrava nel Movimento dei Focolari di Chiara Lubich, ha vissuto per vent'anni in Brasile, facendo esperienza pastorale nella comunicazione popolare del messaggio evangelico. È stato scrittore e redattore della rivista «Gen's» e responsabile, per il Movimento dei Focolari, del Movimento sacerdotale.

Nel 2002 il Vaticano gli affidò il compito di assistere Monsignor Emmanuel Milingo, l’arcivescovo zambiano che salì alla ribalta della cronaca per contrasti con le gerarchie vaticane.

Molto legato al territorio teramano, dove una delle sorelle, Suor Cecilia, è stata cofondatrice della Comunità educativa “Casa Madre Ester”, nata nel 1988 grazie all'iniziativa di don Silvio De Annuntiis, Don Enrico negli ultimi anni era residente a Frascati.