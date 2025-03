CAPANNONE IN FIAMME, FORSE ALL’INTERNO C‘È UN’AUTO

In fiamme un capannone a Giulianova Paese, forse all’interno c’è anche un’auto. Impossibile per ora saperne di più, visto che l’intervento è ancora in corso e i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Anche sulle cause per ora non si può dire nulla.