INVESTE DUE GIOVANI E SCAPPA SU UNA MASERATI, RINTRACCIATO DAI CARABINIERI

La dinamica è ancora da ricostruire, ma la cosa certa è che il conducente di una Maserati, un vibratiano, non si è fermato a soccorrere i due ragazzi travolti all'uscita di un locale a Sant'Egidio, dopo una festa di carnevale: in ospedale con traumi vari sono finiti una 28enne di Pescara e un 32enne. L'automobilista pirata è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di ieri a Sant'Egidio alla Vibrata, in via Vittorio Veneto.

La macchina secondo le prime informazioni, li avrebbe investiti mentre stavano attraversando la strada con il conducente della vettura che poi è scappato senza fermarsi. L'allarme è scattato immediatamente e i due feriti in poco tempo sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118: le condizioni della 28enne sono sembrate le più gravi per alcuni traumi e la giovane è stata trasportata all'ospedale di Teramo dove è stata ricoverata con una prognosi di trenta giorni. Traumi meno lievi per il 32enne medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero.