SABOTATI I PULMINI, SQUADRA TERAMANA RESTA BLOCCATA ALL’AUTOGRILL E SALTA LA TRASFERTA

Comunque la su voglia leggere, questa è una storia strana e brutta. Il fatto che le giocatrici di una squadra dj basket, cioè le Panthers di Roseto, non possano raggiungere la sede della loro trasferta per un sabotaggio, è una cosa che fa male allo sport e alla nostra stessa civiltà. La partita, valevole per il girone B della serie A2, doveva giocarsi a Vicenza, ma le rosetane si sono dovute fermare all’autogrill di Castel San Pietro per una sospetta perdita di carburante da entrambi i pulmini.

Scrive la squadra “𝖫𝖺 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖾𝗍𝖺̀ 𝖯𝖺𝗇𝗍𝗁𝖾𝗋𝗌 𝖱𝗈𝗌𝖾𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝖼𝖺 𝖼𝗁𝖾 𝗅𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗍𝖺 𝗈𝖽𝗂𝖾𝗋𝗇𝖺 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗂 𝖽𝗈𝗏𝖾𝗏𝖺 𝖽𝗂𝗌𝗉𝗎𝗍𝖺𝗋𝖾 𝗌𝗎𝗅 𝗉𝖺𝗋𝗊𝗎𝖾𝗍 𝖽𝗂 𝖵𝗂𝖼𝖾𝗇𝗓𝖺, 𝖼𝗈𝗇 𝗂𝗇𝗂𝗓𝗂𝗈 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗈𝗋𝖾 𝟣𝟪:𝟢𝟢, 𝗇𝗈𝗇 𝗌𝗂 𝖾̀ 𝗉𝗈𝗍𝗎𝗍𝖺 𝗀𝗂𝗈𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖺 𝖼𝖺𝗎𝗌𝖺 𝖽𝗂 𝗎𝗇 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗎𝗇𝗍𝗈 𝗌𝖺𝖻𝗈𝗍𝖺𝗀𝗀𝗂𝗈 𝖾𝖿𝖿𝖾𝗍𝗍𝗎𝖺𝗍𝗈 𝖺𝗂 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗂 𝖽𝗎𝖾 𝗉𝗎𝗅𝗆𝗂𝗇𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝗁𝖺 𝖼𝗈𝗌𝗍𝗋𝖾𝗍𝗍𝗈 𝗅’𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗈 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗉𝗈 𝗌𝗊𝗎𝖺𝖽𝗋𝖺 𝖺 𝖿𝖾𝗋𝗆𝖺𝗋𝗌𝗂 𝖺 𝖢𝖺𝗌𝗍𝖾𝗅 𝖲𝖺𝗇 𝖯𝗂𝖾𝗍𝗋𝗈, 𝗇𝖾𝗂 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝗂 𝖽𝗂 𝖡𝗈𝗅𝗈𝗀𝗇𝖺. 𝖭𝖾𝗅𝗅𝗈 𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖿𝗂𝖼𝗈 𝗌𝗈𝗇𝗈 𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂 𝖽𝖺𝗇𝗇𝖾𝗀𝗀𝗂𝖺𝗍𝗂 𝗂 𝗍𝗎𝖻𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗇𝗈 𝗂𝗅 𝖼𝖺𝗋𝖻𝗎𝗋𝖺𝗇𝗍𝖾 𝖺𝗅 𝗌𝖾𝗋𝖻𝖺𝗍𝗈𝗂𝗈 𝗂𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗆𝖻𝗂 𝗂 𝗉𝗎𝗅𝗆𝗂𝗇𝗂, 𝖼𝗈𝗇 𝗍𝖺𝗀𝗅𝗂 𝗉𝗋𝖾𝖼𝗂𝗌𝗂 𝖾 𝖼𝗁𝗂𝗋𝗎𝗋𝗀𝗂𝖼𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝖺𝗅𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗇𝗈 𝗊𝗎𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗅’𝗂𝗉𝗈𝗍𝖾𝗌𝗂 𝖽𝗂 𝗎𝗇 𝗌𝖺𝖻𝗈𝗍𝖺𝗀𝗀𝗂𝗈 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖺𝗍𝗈 𝖾 𝖼𝖺𝗅𝖼𝗈𝗅𝖺𝗍𝗈.

𝖴𝗌𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗈𝗏𝗏𝗂𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗂𝗅 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗂𝗓𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 𝗂𝗇 𝗊𝗎𝖺𝗇𝗍𝗈 𝖺𝖻𝖻𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗉𝗋𝗈𝗏𝗏𝖾𝖽𝗎𝗍𝗈 𝖺 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗀𝖾𝗋𝖾 𝗂𝗆𝗆𝖾𝖽𝗂𝖺𝗍𝖺 𝖽𝖾𝗇𝗎𝗇𝖼𝗂𝖺 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝖿𝗈𝗋𝗓𝖾 𝖽𝖾𝗅𝗅’𝗈𝗋𝖽𝗂𝗇𝖾, 𝖼𝗈𝗇 𝗂𝗇𝖽𝖺𝗀𝗂𝗇𝗂 𝖾 𝖺𝖼𝖼𝖾𝗋𝗍𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗂 𝖺𝗍𝗍𝗎𝖺𝗅𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗂𝗇 𝖼𝗈𝗋𝗌𝗈, 𝖽𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖺𝗎𝗍𝗈𝗋𝗂𝗍𝖺̀ 𝖼𝗈𝗆𝗉𝖾𝗍𝖾𝗇𝗍𝗂, 𝖼𝗁𝖾 𝖼𝗂 𝖺𝗎𝗀𝗎𝗋𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖿𝖺𝗋𝖺𝗇𝗇𝗈 𝗅𝗎𝖼𝖾 𝗊𝗎𝖺𝗇𝗍𝗈 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖺 𝗌𝗎𝗅𝗅’𝖺𝖼𝖼𝖺𝖽𝗎𝗍𝗈. 𝖠𝖻𝖻𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗂𝗇𝗈𝗅𝗍𝗋𝖺𝗍𝗈 𝗅𝖺 𝗌𝖾𝗀𝗇𝖺𝗅𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝖥𝖾𝖽𝖾𝗋𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖨𝗍𝖺𝗅𝗂𝖺𝗇𝖺 𝖯𝖺𝗅𝗅𝖺𝖼𝖺𝗇𝖾𝗌𝗍𝗋𝗈 𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝖫𝖾𝗀𝖺 𝖡𝖺𝗌𝗄𝖾𝗍 𝖥𝖾𝗆𝗆𝗂𝗇𝗂𝗅𝖾, 𝖼𝗁𝗂𝖾𝖽𝖾𝗇𝖽𝗈 𝗅𝗈 𝗌𝗉𝗈𝗌𝗍𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗍𝖺 𝗉𝖾𝗋 𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝖽𝗂 𝖿𝗈𝗋𝗓𝖺 𝗆𝖺𝗀𝗀𝗂𝗈𝗋𝖾. 𝖤𝗌𝗉𝗋𝗂𝗆𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗉𝗋𝗈𝖿𝗈𝗇𝖽𝗈 𝗋𝖺𝗆𝗆𝖺𝗋𝗂𝖼𝗈, 𝗌𝗀𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖾 𝖺𝗇𝖼𝗁𝖾 𝗉𝖺𝗎𝗋𝖺 𝗉𝖾𝗋𝖼𝗁𝖾́ 𝖾̀ 𝗌𝗍𝖺𝗍𝗈 𝗎𝗇 𝖺𝗍𝗍𝗈 𝖼𝗁𝖾 𝗉𝗈𝗍𝖾𝗏𝖺 𝖺𝗏𝖾𝗋𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗀𝗎𝖾𝗇𝗓𝖾 𝗆𝗈𝗅𝗍𝗈 𝗀𝗋𝖺𝗏𝗂 𝗉𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝗌𝖺𝗅𝗎𝗍𝖾 𝖽𝗂 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗂 𝗂 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗇𝖾𝗇𝗍𝗂 𝖽𝖾𝗅 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗉𝗈 𝗌𝗊𝗎𝖺𝖽𝗋𝖺, 𝗌𝗍𝖺𝖿𝖿 𝗍𝖾𝖼𝗇𝗂𝖼𝗈 𝖾 𝖽𝗂𝗋𝗂𝗀𝖾𝗇𝗍𝗂 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗀𝗇𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂”.

Ora si attende il verdetto del giudice sportivo, che martedì 4 marzo deciderà l’eventuale data del rinvio; esiste la possibilità che venga data la vittoria a tavolino alla squadra vicentina, ma quest’ipotesi appare remota e potrebbe essere assai più probabile che la partita venga rinviata. Resta solo da capire quando, visto che le Panthers da venerdì saranno impegnate nella Coppa Italia di categoria, rendendo impossibile il recupero nella giornata di riposo previsto per lo svolgimento della manifestazione.