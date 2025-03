LA SEDUCE ONLINE E LE RUBA QUASI 50MILA EURO



«Sono ricco, ti amo, presto vivremo insieme». E’ con un abile, costante, incessante invio di messaggi che un cinquantenne è riuscito a convincere una donna di circa quarant’anni, a versargli in pochi mesi quasi 50mila euro. Tutto è cominciato su Facebook, uno scambio di like, qualche messaggio privato, poi inizia il vero e proprio “corteggiamento”. L’uomo diceva di essere più ce benestante, con investimenti in buoni per quasi un milione di euro, ma che sarebbero divenuti incassabili solo nel 2026, nell’attesa, tra una dichiarazione d’amore e una promessa di futura vita insieme, manifestava la sua difficoltà nel riuscire a pagare gli alimenti all’ex moglie. E’ stato a quel punto che la donna conosciuta sui social si è offerta di dargli una mano, cominciando a versare piccole somme, poi sempre più consistenti, poi vaglia, bonifici, ricariche. Si scoprirà poi, in Tribunale a Chieti, dove l’uomo è stato processato, che quelle ricariche finivano sulle postepay di gestori di sale scommesse, con le quali “l’innamorato” si era indebitato. E’ stato condannato ad un anno e quattro mesi per circonvenzione di incapace, visto che la donna soffre di un disturbo ansioso che ne limita le facoltà di giudizio.